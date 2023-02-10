На покупку «Манчестер Юнайтед» претендуют пять инвесторов

Стало известно, кто хочет приобрести «Манчестер Юнайтед» у семьи Глейзеров.

На сегодняшний день претендентами на клуб считаются пять инвесторов – они представляют Катар, США, Саудовскую Аравию и Великобританию.

Среди британцев это самый богатый человек королевства Джим Рэтклифф.

Крайний срок направления предложений – 17 февраля.

Семья Глейзеров хочет продать «МЮ» за 6 миллиардов фунтов.

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