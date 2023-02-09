«Что дают эти цифры? Я вообще не понимаю». Карпин – о продвинутой статистике

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к продвинутой статистике.

– Честно говорю, вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх» – вот я вообще не в курсе, что это такое. Честно, клянусь. Да, статистика, данные.

Я попытался разобраться. «По созданным моментам, которые якобы что-то там должны завершиться», какие-то там «несозданные»...

Для меня созданный момент может быть вообще абсолютно другим, не тем, который считают аналитики. Мы вышли из обороны, от ворот шли и дошли – для них это не момент, для меня – момент предголевой.

– Ну или я тебе приведу пример: xG фиксирует удары. А если тебе покатили на пустые ворота, а ты просто промахнулся мимо мяча, то он тебе даже не зафиксирует голевой момент, потому что не было удара.

– Я именно про это и говорю. Чернов подал, а Комличенко по мячу не попал – нога у него улетела. Это голевейший момент, а его даже не засчитали.

Или там «интенсивность прессинга». Если мы даже просто выдвигаемся, а не бежим прессинговать, а соперник дубасит его [туда] – у нас, значит, прессинга нет?

Или «команда много подбирает» или «команда мало подбирает». Команда мало подбирает, потому что владеет 80% времени. Владея мячом, подбирать не надо.

Конечно, она будет последняя по подборам. А другая команда, которая бегает без мяча или дубасит его туда и бежит на подбор, будет подбирать больше.

Что дают эти цифры? Я вообще не понимаю. Я очень выборочно отношусь к этим цифрам.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!