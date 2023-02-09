В «Торино» рассказали, собираются ли выкупать Миранчука у «Аталанты»

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что клуб в ближайшее время примет решение о выкупе полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Мы очень довольны выступлениями Миранчука за «Торино». Решение по его выкупу из «Аталанты» будет принято скоро», — сказал Ваньяти.

«Торино» арендовал его в августе.

С тех пор Миранчук забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах.

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