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Кирьяков: «Дзюба поможет «Локомотиву» не вылететь из РПЛ»

8 февраля 2023, 14:33
5

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков прокомментировал переход Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

— Однозначно Дзюба и Смольников — это усиление для «Локомотива», тем более в нынешней ситуации клуба это серьезная помощь. Вопрос в том, насколько Дзюба мотивирован и готов. В любом случае, он поможет решить задачу «Локомотива».

У Смольникова есть опыт, который поможет. Да, они не совсем молодые футболисты, но учитывая уровень нашего чемпионата, можно еще спокойно играть и приносить пользу.

— В РПЛ осталось 13 туров. Сможет ли Дзюба забить 10 мячей?

— Тяжело сказать. Понятно, что его голы нужны команде и чем больше, тем лучше. Особенно забитые мячи нужны в матчах с прямыми конкурентами. Не важно, забьет Дзюба 10 или 15 мячей. Если он в матче забьет два, а команда пропустит три, серьезного прогресса не будет.

Важно, что у «Локомотива» появится игрок впереди, который будет навязывать борьбу впереди, принимать мячи.

  • Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
  • «Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.
  • Игроки уже прошли медосмотр.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Кирьяков Сергей
Комментарии (5)
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Enter2006
1675856739
Поможет «Локомотиву» не вылететь из РПЛ другое, и все это знают, хоть будет Дзюба в Локо хоть нет. РЖД "надавит" где надо.
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derrik2000
1675858100
Ещё он поможет игрокам Локо в раздевалке не терять бдительности ни на минуту: а то или без денег останутся, что были в карманах шкаПчиков, или "эротические танцы" заставит дуэтом танцевать. А СРАЗУ после таких танцев кабы чего похуже не случилось. Так что - БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, если полено где-то рядом!!! )))
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Axe111
1675862794
НЕ ПОМОЖЕТ!!!! В ПОМОЙКУ!!!!!
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ArReal
1675866998
Скорее вылететь ))
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Бригадный
1675875167
Не було у Локо нападающих, значит так надо було. Клуб всерьез, в кои то веки, на пердив намылился. На очищение. А там - и вторая лига в перспективе. А тут Дзюба со Смольниковым. Не факт теперь, что Локо в пердив попадет.
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