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    Кирьяков: «Дзюба поможет «Локомотиву» не вылететь из РПЛ»

    Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков прокомментировал переход Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

    — Однозначно Дзюба и Смольников — это усиление для «Локомотива», тем более в нынешней ситуации клуба это серьезная помощь. Вопрос в том, насколько Дзюба мотивирован и готов. В любом случае, он поможет решить задачу «Локомотива».

    У Смольникова есть опыт, который поможет. Да, они не совсем молодые футболисты, но учитывая уровень нашего чемпионата, можно еще спокойно играть и приносить пользу.

    — В РПЛ осталось 13 туров. Сможет ли Дзюба забить 10 мячей?

    — Тяжело сказать. Понятно, что его голы нужны команде и чем больше, тем лучше. Особенно забитые мячи нужны в матчах с прямыми конкурентами. Не важно, забьет Дзюба 10 или 15 мячей. Если он в матче забьет два, а команда пропустит три, серьезного прогресса не будет.

    Важно, что у «Локомотива» появится игрок впереди, который будет навязывать борьбу впереди, принимать мячи.

    • Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
    • «Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.
    • Игроки уже прошли медосмотр.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5772

      AtticusFinch 47 секунд назад

      Скорее вылететь ))

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      Рейтинг: +3531

      Axe111 1 час назад

      НЕ ПОМОЖЕТ!!!! В ПОМОЙКУ!!!!!

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      Рейтинг: +20782

      derrik2000 2 часа назад

      Ещё он поможет игрокам Локо в раздевалке не терять бдительности ни на минуту: а то или без денег останутся, что были в карманах шкаПчиков, или "эротические танцы" заставит дуэтом танцевать. А СРАЗУ после таких танцев кабы чего похуже не случилось.
      Так что - БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, если полено где-то рядом!!!
      )))

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      Рейтинг: +5870

      Enter2006 2 часа назад

      Поможет «Локомотиву» не вылететь из РПЛ другое, и все это знают, хоть будет Дзюба в Локо хоть нет. РЖД "надавит" где надо.

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