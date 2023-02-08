Кирьяков: «Дзюба поможет «Локомотиву» не вылететь из РПЛ»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков прокомментировал переход Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

— Однозначно Дзюба и Смольников — это усиление для «Локомотива», тем более в нынешней ситуации клуба это серьезная помощь. Вопрос в том, насколько Дзюба мотивирован и готов. В любом случае, он поможет решить задачу «Локомотива».

У Смольникова есть опыт, который поможет. Да, они не совсем молодые футболисты, но учитывая уровень нашего чемпионата, можно еще спокойно играть и приносить пользу.

— В РПЛ осталось 13 туров. Сможет ли Дзюба забить 10 мячей?

— Тяжело сказать. Понятно, что его голы нужны команде и чем больше, тем лучше. Особенно забитые мячи нужны в матчах с прямыми конкурентами. Не важно, забьет Дзюба 10 или 15 мячей. Если он в матче забьет два, а команда пропустит три, серьезного прогресса не будет.

Важно, что у «Локомотива» появится игрок впереди, который будет навязывать борьбу впереди, принимать мячи.

Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

Игроки уже прошли медосмотр.

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