Ганский агент посоветовал «Спартаку» открыть фарм-клуб в Гане

зулусских клубов много не бывает, считают в тарасофке.
первый побратим спартака - мпумаланга блэк эйсис, уже более 10 лет сотрудничают!
Футбольный агент, партнер международного агентства KS – Consultoria de futebol Кейкей Эрзуа считает, что «Спартак» мог бы открыть фарм-клуб на его родине – в Гане.
«Чемпионат Ганы — это очень перспективное направление для изучения, поскольку в его лигах в каждом дивизионе есть что-то интересное. У Ганы есть способность постоянно производить футбольные таланты с очень ограниченным бюджетом, это вызывает восхищение. При правильных инвестициях здесь может получиться многое.
Такой клуб, как «Спартак», может многое получить, если будет иметь в Гане клуб, с которым будет прямое сотрудничество, а, может, фарм-клуб или молодежное отделение. Это было моей мечтой», – сказал Эрзуа.
- «Спартак» – самый титулованный клуб России.
- В «Спартаке» были легионеры из Ганы (Маджид Уорис, Квинси Овусу-Абейе).
- Команда идет в РПЛ 2-й.
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