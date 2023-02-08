Ганский агент посоветовал «Спартаку» открыть фарм-клуб в Гане

Футбольный агент, партнер международного агентства KS – Consultoria de futebol Кейкей Эрзуа считает, что «Спартак» мог бы открыть фарм-клуб на его родине – в Гане.

«Чемпионат Ганы — это очень перспективное направление для изучения, поскольку в его лигах в каждом дивизионе есть что-то интересное. У Ганы есть способность постоянно производить футбольные таланты с очень ограниченным бюджетом, это вызывает восхищение. При правильных инвестициях здесь может получиться многое.

Такой клуб, как «Спартак», может многое получить, если будет иметь в Гане клуб, с которым будет прямое сотрудничество, а, может, фарм-клуб или молодежное отделение. Это было моей мечтой», – сказал Эрзуа.

«Спартак» – самый титулованный клуб России.

В «Спартаке» были легионеры из Ганы (Маджид Уорис, Квинси Овусу-Абейе).

Команда идет в РПЛ 2-й.

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