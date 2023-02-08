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    Ганский агент посоветовал «Спартаку» открыть фарм-клуб в Гане

    Футбольный агент, партнер международного агентства KS – Consultoria de futebol Кейкей Эрзуа считает, что «Спартак» мог бы открыть фарм-клуб на его родине – в Гане.

    «Чемпионат Ганы — это очень перспективное направление для изучения, поскольку в его лигах в каждом дивизионе есть что-то интересное. У Ганы есть способность постоянно производить футбольные таланты с очень ограниченным бюджетом, это вызывает восхищение. При правильных инвестициях здесь может получиться многое.

    Такой клуб, как «Спартак», может многое получить, если будет иметь в Гане клуб, с которым будет прямое сотрудничество, а, может, фарм-клуб или молодежное отделение. Это было моей мечтой», – сказал Эрзуа.

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • В «Спартаке» были легионеры из Ганы (Маджид Уорис, Квинси Овусу-Абейе).
    • Команда идет в РПЛ 2-й.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +811

      7:1 12 минут назад

      зулусских клубов много не бывает, считают в тарасофке.
      первый побратим спартака - мпумаланга блэк эйсис, уже более 10 лет сотрудничают!

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      Рейтинг: +867

      Спартач80 41 минуту назад

      Ну а почему бы и нет?...

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