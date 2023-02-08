Игроки трех клубов Израиля отказались участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

21-й тур чемпионата Израиля прошел под знаком поддержки ЛГБТ. Футболисты должны были выходить на поле в белых майках с изображением сердца в радужных цветах и надписью «Мы здесь и везде, и в спорте тоже».

Форвард «Хапоэля» БШ Александру Паун на общекомандном фото прикрыл радужное сердце, подняв футболку. Позже клуб заявил, что игрок имеет право не принимать участия в акции.

Надевать футболки также отказались игроки «Бней Сахнин» и «Хапоэля» КШ.

После отказа поддерживать ЛГБТ некоторые болельщики в интернете призывали наказать игроков за нетерпимость.

Акция была проведена совместно с молодежным ЛГБТ-движением Израиля.

За «Хапоэль» БШ выступает россиянин Магомед-Шапи Сулейманов.

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