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    Аленичев: «Зениту» проще заплатить 40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего игрока»

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о трансферной политике «Зенита»

    — У «Зенита» сильнейший состав в лиге, но когда в команде много звезд, нужно создать правильный микроклимат. Сергею [Семаку] это удается.

    — При этом у Семака практически не играют россияне.

    — Это большой минус для российского футбола. У «Зенита» есть академия, но нет воспитанников. Им проще заплатить 30-40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего футболиста.

    Это разочаровывает. Думаю, в том числе болельщиков «Зенита».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11140

      alp 10 минут назад

      че, все 11 бразильцев бегают? данунах!

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      Рейтинг: +1353

      сутулая собака и лисы 22 минуты назад

      не стоит клеветать фк газпром.
      в зените есть хорошие воспитанники.
      правда они сидят на лавке и смотрят, как играют бразильцы.
      но они есть!

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