Аленичев: «Зениту» проще заплатить 40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего игрока»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о трансферной политике «Зенита»

— У «Зенита» сильнейший состав в лиге, но когда в команде много звезд, нужно создать правильный микроклимат. Сергею [Семаку] это удается.

— При этом у Семака практически не играют россияне.

— Это большой минус для российского футбола. У «Зенита» есть академия, но нет воспитанников. Им проще заплатить 30-40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего футболиста.

Это разочаровывает. Думаю, в том числе болельщиков «Зенита».

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