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  • Аленичев: «Зениту» проще заплатить 40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего игрока»

Аленичев: «Зениту» проще заплатить 40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего игрока»

7 февраля 2023, 22:00
3

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о трансферной политике «Зенита»

— У «Зенита» сильнейший состав в лиге, но когда в команде много звезд, нужно создать правильный микроклимат. Сергею [Семаку] это удается.

— При этом у Семака практически не играют россияне.

— Это большой минус для российского футбола. У «Зенита» есть академия, но нет воспитанников. Им проще заплатить 30-40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего футболиста.

Это разочаровывает. Думаю, в том числе болельщиков «Зенита».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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сутулая собака и лисы
1675797895
не стоит клеветать фк газпром. в зените есть хорошие воспитанники. правда они сидят на лавке и смотрят, как играют бразильцы. но они есть!
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alp
1675798626
че, все 11 бразильцев бегают? данунах!
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