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    Смородская оценила трансфер Дзюбы в «Локомотив» по пятибалльной шкале

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила готовящийся переход нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

    «Не уверена, что Дзюба поможет «Локомотиву» выправить ситуацию. Мы не знаем, в какой он форме находится. Оцениваю трансферы Дзюбы и Смольникова на троечку, не больше», – сказала Смородская.

    • Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.
    • Он заработает 2,5 миллиона рублей.
    • Медосмотр запланирован на среду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3518

      Ziklop 28 минут назад

      троечка это совсем хорошая оценка , может и забивать Дзюба нужные голы, всё от тренера зависит.

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