Смородская оценила трансфер Дзюбы в «Локомотив» по пятибалльной шкале

троечка это совсем хорошая оценка , может и забивать Дзюба нужные голы, всё от тренера зависит.
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила готовящийся переход нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.
«Не уверена, что Дзюба поможет «Локомотиву» выправить ситуацию. Мы не знаем, в какой он форме находится. Оцениваю трансферы Дзюбы и Смольникова на троечку, не больше», – сказала Смородская.
- Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.
- Он заработает 2,5 миллиона рублей.
- Медосмотр запланирован на среду.
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