Смородская оценила трансфер Дзюбы в «Локомотив» по пятибалльной шкале

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила готовящийся переход нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Не уверена, что Дзюба поможет «Локомотиву» выправить ситуацию. Мы не знаем, в какой он форме находится. Оцениваю трансферы Дзюбы и Смольникова на троечку, не больше», – сказала Смородская.

Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.

Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Медосмотр запланирован на среду.

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