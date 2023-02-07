«Завидовать плохо». Поттер – о критике «Челси» за трансферы

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер отреагировал на критику в адрес клуба за трансферную политику.

«Завидовать плохо. Я никогда никому не завидовал. Я старался работать и показывать максимум в имеющихся обстоятельствах.

Лучше сравнивать свои достижения в настоящем с тем, чего вы добивались в прошлом, а не думать о других, потому что вы не знаете контекста ситуации.

Я понимаю, что таков мир, в котором мы живем. Все нормально. Большинство тренеров хотели бы оказаться на моем месте», – сказал Поттер.

В январе «Челси» подписал 8 новых футболистов.

Общие траты лондонцев за зимнее ТО – 329,5 миллиона евро.

Это больше, чем все клубы Примеры, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

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