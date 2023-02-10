«Милан» и «Торино» встретятся в матче 22-го тура Серии А. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Знаешь, кто победит? Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матч

«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице, имея на счету 38 очков. «Торино» идет седьмым (30 очков).

Пять последних очных игр: две победы «Милана», одна ничья, два раза выиграл «Торино».

Игра состоится в пятницу, 10 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Милан» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 1,85. На ничью – 3,60. На выигрыш «Торино» можно поставить за 4,60.

Где смотреть матч Милан – Торино

Прогноз на матч Милан – Торино