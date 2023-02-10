«Милан» и «Торино» сыграют в матче 22-го тура Серии А.
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Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице, имея на счету 38 очков. «Торино» идет седьмым (30 очков).
- Игра состоится в пятницу, 10 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 22:45 мск.
«Милан» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 1,85. На ничью – 3,60. На выигрыш «Торино» можно поставить за 4,60.
Источник: «Бомбардир»