«Милан» и «Торино» сыграют в матче 22-го тура Серии А.

Знаешь, кто победит? Получи 17000 рублей бесплатно и ставь на матч

Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице, имея на счету 38 очков. «Торино» идет седьмым (30 очков).

Игра состоится в пятницу, 10 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:45 мск.

«Милан» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 1,85. На ничью – 3,60. На выигрыш «Торино» можно поставить за 4,60.

Прогноз на матч Милан – Торино