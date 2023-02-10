«Милан» и «Торино» встретятся в матче 22-го тура Серии А. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало – в 22:45 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Пять последних очных игр: две победы «Милана», одна ничья, два раза выиграл «Торино».

В последний раз команды встречались 11 января 2023 года – «Торино» выиграл со счетом 1:0 в Кубке Италии. Гол забил Мишель Адопо.

Коэффициенты:

Победа Милана – 1.87

Ничья – 3.70

Победа Торино – 4.80

Прогноз на матч: фора Торино (+1), кф 1.60

Где смотреть матч Милан – Торино