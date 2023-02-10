«Милан» и «Торино» встретятся в матче 22-го тура Серии А. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало – в 22:45 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
- Милан: Чиприан Тэтэрушану – Пьер Калулу, Симон Кьяер, Маттео Габбиа – Давиде Калабрия, Жуниор Мессиас, Сандро Тонали, Раде Крунич, Тео Эрнандес – Оливье Жиру, Дивок Ориги.
- Торино: Ваня Милинкович-Савич – Алессандро Буонжорно, Перр Схюрс, Коффи Джиджи – Мергим Войвода, Кароль Линетти, Самуэль Риччи, Ола Айна – Алексей Миранчук, Янн Карамо, Антонио Санабрия.
Пять последних очных игр: две победы «Милана», одна ничья, два раза выиграл «Торино».
В последний раз команды встречались 11 января 2023 года – «Торино» выиграл со счетом 1:0 в Кубке Италии. Гол забил Мишель Адопо.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: фора Торино (+1), кф 1.60
Источник: «Бомбардир»