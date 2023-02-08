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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Милан» – «Торино»: 22 тур Серия А, 10 февраля 2023

    «Милан» и «Торино» встретятся в матче 22-го тура Серии А. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало – в 22:45 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    • Милан: Чиприан Тэтэрушану – Пьер Калулу, Симон Кьяер, Маттео Габбиа – Давиде Калабрия, Жуниор Мессиас, Сандро Тонали, Раде Крунич, Тео Эрнандес – Оливье Жиру, Дивок Ориги.
    • Торино: Ваня Милинкович-Савич – Алессандро Буонжорно, Перр Схюрс, Коффи Джиджи – Мергим Войвода, Кароль Линетти, Самуэль Риччи, Ола Айна – Алексей Миранчук, Янн Карамо, Антонио Санабрия.

    Пять последних очных игр: две победы «Милана», одна ничья, два раза выиграл «Торино».

    В последний раз команды встречались 11 января 2023 года – «Торино» выиграл со счетом 1:0 в Кубке Италии. Гол забил Мишель Адопо.

    Коэффициенты:

    • Победа Милана – 1.87
    • Ничья – 3.70
    • Победа Торино – 4.80

    Прогноз на матч: фора Торино (+1), кф 1.60

    Где смотреть матч Милан – Торино

    Источник: «Бомбардир»

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