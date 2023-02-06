«Вест Хэм» и «Челси» сыграют в матче 23-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» в Лондоне.

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«Вест Хэм» занимает 16-е место в АПЛ (19 очков), «Челси» идет девятым (30 очков).

Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», один раз выиграл «Вест Хэм».

Игра состоится в субботу, 11 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 15:30 по московскому времени.

«Челси» считается фаворитом матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 2,31. На ничью – 3,60. На выигрыш «Вест Хэма» можно поставить за 3,38.

Где смотреть матч Вест Хэм – Челси

Прогноз на матч Вест Хэм – Челси