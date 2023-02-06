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    Во сколько смотреть матч «Вест Хэм» – «Челси»: 23 тур АПЛ, 11 февраля 2023

    «Вест Хэм» и «Челси» сыграют в матче 23-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» в Лондоне.

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    «Вест Хэм» занимает 16-е место в АПЛ (19 очков), «Челси» идет девятым (30 очков).

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», один раз выиграл «Вест Хэм».

    • Игра состоится в субботу, 11 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 15:30 по московскому времени.

    «Челси» считается фаворитом матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 2,31. На ничью – 3,60. На выигрыш «Вест Хэма» можно поставить за 3,38.

    Источник: «Бомбардир»

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