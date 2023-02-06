Монтелла: «Отель, в котором я обычно живу в Адане, загорелся из-за землетрясения»

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал трагические события в Турции.

В результате разрушительного землетрясения сотни людей погибли, тысячи оказались под завалами.

«Нам рассказали, что ночью обрушились много зданий. Даже отель, в котором я обычно живу в Адане, был эвакуирован и загорелся.

У всей команды были страх и беспокойство, но, к счастью, дома у всех всe хорошо. Игроки, очевидно, очень переживают и ждут воссоединения со своими близкими», – сказал Монтелла.

Землетрясение произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

Его магнитуда – 7,4.

Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно