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    Монтелла: «Отель, в котором я обычно живу в Адане, загорелся из-за землетрясения»

    Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал трагические события в Турции.

    В результате разрушительного землетрясения сотни людей погибли, тысячи оказались под завалами.

    «Нам рассказали, что ночью обрушились много зданий. Даже отель, в котором я обычно живу в Адане, был эвакуирован и загорелся.

    У всей команды были страх и беспокойство, но, к счастью, дома у всех всe хорошо. Игроки, очевидно, очень переживают и ждут воссоединения со своими близкими», – сказал Монтелла.

    • Землетрясение произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
    • Его магнитуда – 7,4.
    • Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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