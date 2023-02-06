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  • «Писали чудовищные по своей глупости вещи». Слуцкий – о казанских СМИ

«Писали чудовищные по своей глупости вещи». Слуцкий – о казанских СМИ

6 февраля 2023, 10:40

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как относился к прессе в период работы в казанском клубе.

– На меня никакого давления казанская пресса не оказывала. Она писала, безусловно, чудовищные по своей глупости вещи...

– Это была критика? Или какие-то наблюдения, фейки? О чем речь?

– Еще раз говорю, они все равно работают – ну там одна, собственно говоря, газета, которая работает, которую читают три человека, один из них – главный редактор, вторая – его жена.

Им казалось, что они вот ведут какую-то внутреннюю борьбу – непонятно с кем, чем, борются за какую-то популярность. Мне было всегда это безумно смешно наблюдать. На меня это абсолютно никак не действовало.

Ну смотрите, очень простая история: когда я вижу, что публикацию, которую выдает это издание, посмотрело 500 человек, оставили пять комментариев, лайкнули 20 человек.

И любая моя публикация в средствах массовой информации, любое интервью или что-то еще – здесь сотни тысяч просмотров, комментариев, реакций и так далее... Ну, это просто смех.

Поэтому, конечно же, желание использовать мое имя у них присутствовало. Потому что я даже не помню ни разу, чтобы говорили там «футбольный клуб «Рубин».

Всегда говорили «Рубин» Слуцкого», «Слуцкий». Всегда имя использовалось для дополнительной кликабельности.

В медийном плане я достаточно популярная фигура, понятно. Я к этому с большим юмором относился.

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Источник: Первый канал
Россия. Первая лига Рубин Слуцкий Леонид
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