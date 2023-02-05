«Тоттенхэм» одержал минимальную победу над «Манчестер Сити» (1:0) в домашнем матче 22-го тура АПЛ.
Единственный гол на 15-й минуте забил форвард Гарри Кейн. Он стал лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба с 267-ю мячами.
«Тоттенхэм» набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сити» идет вторым (45 очков).
Англия. АПЛ. 22-й тур
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Кейн, 15.
Удаление: Ромеро, 87.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Бомбардир»