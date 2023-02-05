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    АПЛ. Кейн принес «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Сити» (1:0)

    «Тоттенхэм» одержал минимальную победу над «Манчестер Сити» (1:0) в домашнем матче 22-го тура АПЛ.

    Единственный гол на 15-й минуте забил форвард Гарри Кейн. Он стал лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба с 267-ю мячами.

    «Тоттенхэм» набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сити» идет вторым (45 очков).

    Англия. АПЛ. 22-й тур

    Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Кейн, 15.

    Удаление: Ромеро, 87.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13011

      Алексей З 21 минуту назад

      Вперёд Красно-белые ( Арсенал )

      0
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      Рейтинг: +100273

      zigbert 30 минут назад

      Ну если и дальше Ман Сити будет продолжать играть в поддавки, Арсенал должен быть спокоен.

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      Рейтинг: +1327

      сутулая собака и лисы > zigbert 12 минут назад

      артета - "эй, пеп, смотри как могу" (арсенал проигрывает эвертону).
      пеп - "подержи моё вино".

      да и не поддавки это, а заслуженная победа ттх-ма (и эвертона).

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      Рейтинг: +1327

      сутулая собака и лисы 43 минуты назад

      c детства за тоттенхэм.

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