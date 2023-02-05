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    «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: стартовые составы на 22-й тур АПЛ

    «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ.

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    «Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Перишич, Бентанкур, Хeйбьерг, Эмерсон, Сон, Кейн, Кулушевски.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Аке, Льюис, Родриго Эрнандес, Силва, Марез, Грилиш, Холанд, Альварес.

    Судья: Эндрю Мэдли (Англия)

    • Матчей в сезоне: 13
    • Желтые карточки: 43 (3,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Пять последних очных матчей: три победы «Сити», два раза выиграл «Тоттенхэм».

    В последний раз команды встречались 19 января 2023 года – «Сити» выиграл со счетом 4:2. Дубль сделал Рияд Марез.

    Коэффициенты:

    • Победа Тоттенхэма – 4.56
    • Ничья – 4.34
    • Победа Сити – 1.80

    Прогноз на матч: победа «Сити»

    Где смотреть матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

    Источник: «Бомбардир»

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