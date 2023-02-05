«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ.

Игра состоится в воскресенье, 5 февраля.

Начало – в 19:30 по Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Перишич, Бентанкур, Хeйбьерг, Эмерсон, Сон, Кейн, Кулушевски.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Аке, Льюис, Родриго Эрнандес, Силва, Марез, Грилиш, Холанд, Альварес.

Судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Матчей в сезоне: 13

Желтые карточки: 43 (3,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 22

Пять последних очных матчей: три победы «Сити», два раза выиграл «Тоттенхэм».

В последний раз команды встречались 19 января 2023 года – «Сити» выиграл со счетом 4:2. Дубль сделал Рияд Марез.

Коэффициенты:

Победа Тоттенхэма – 4.56

Ничья – 4.34

Победа Сити – 1.80

Прогноз на матч: победа «Сити»

Где смотреть матч Тоттенхэм – Манчестер Сити