«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сыграют в матче 22-го тура АПЛ.
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Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
«Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице (36 очков), «Манчестер Сити» идет вторым (45 очков).
- Игра состоится в воскресенье, 5 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 19:30 мск.
Букмекеры считают «Сити» фаворитом этого матча и дают на победу команды Гвардиолы коэффициент 1,81. На ничью можно поставить за 4,29. На выигрыш хозяев – за 4,61.
Источник: «Бомбардир»