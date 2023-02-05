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Прогнозы и коэффициенты на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: 22 тур АПЛ

5 февраля 2023, 17:09

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 22-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Эндрю Мэдли (Англия)

  • Матчей в сезоне: 13
  • Желтые карточки: 43 (3,3 в среднем за матч)
  • Красные карточки: 2
  • Фолы в среднем за матч: 22

Пять последних очных матчей: три победы «Сити», два раза выиграл «Тоттенхэм».

В последний раз команды встречались 19 января 2023 года – «Сити» выиграл со счетом 4:2. Дубль сделал Рияд Марез.

Коэффициенты:

  • Победа Тоттенхэма – 4.56
  • Ничья – 4.34
  • Победа Сити – 1.80

Прогноз на матч: победа «Сити»

Где смотреть матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Прогнозы Манчестер Сити Тоттенхэм
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