«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 22-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
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Тоттенхэм: Уго Льорис – Кристиан Ромеро, Бен Дэвис, Райан Сессеньон, Клеман Лангле – Иван Перишич, Оливер Скипп, Пьер-Эмиль Хейбьерг – Сон Хын Мин, Деян Кулусевски, Гарри Кейн.
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Сити: Эдерсон – Натан Аке, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Кайл Уолкер – Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Кевин Де Брeйне – Хулиан Альварес, Рияд Марез, Эрлинг Холанд.
Судья: Эндрю Мэдли (Англия)
- Матчей в сезоне: 13
- Желтые карточки: 43 (3,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 22
Пять последних очных матчей: три победы «Сити», два раза выиграл «Тоттенхэм».
В последний раз команды встречались 19 января 2023 года – «Сити» выиграл со счетом 4:2. Дубль сделал Рияд Марез.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «Сити»