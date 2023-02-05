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    «Сегодня день рождения короля. Жизнь на планете без тебя потеряла бы яркость». Сестра Роналду поздравила его

    Элма Авейру, сестра форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, поздравила его с днем рождения в социальной сети. Португальцу исполнилось 38 лет.

    «Сегодня день рождения короля. Я тебя сильно люблю, обожаю, уважаю, благодарю.

    Ты – лучший из тех, кого я знаю. Трудно встретить кого-то похожего на тебя.

    Жизнь на планете без тебя потеряла бы яркость. Наслаждайся, брат», – написала Авейру.

    • Роналду в Саудовской Аравии с декабря.
    • На этой неделе Роналду впервые забил за «Аль-Наср».
    • Роналду в Саудовской Аравии стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13006

      Алексей З 1 час назад

      Ну последнее время только сестра и поёт ему здравицу, что не удивляет.

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