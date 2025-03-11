Названо условие для участия «Аль-Насра» Роналду в Братском кубке в Москве

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил, при каких условиях «Аль-Наср» сыграет в Братском кубке летом 2025 года.

– Как оцените вероятность участия «Аль-Насра» в Братском Кубке оптимальным составом – с Роналду и другими звездами?

– Мы прорабатываем много вариантов проведения Братского Кубка. Все увидите, когда турнир будет проработан.

– «Аль-Наср» – один из возможных участников?

– Мы общались с их представителями. Понятно, что команда статусная. Скорее всего, попросят большой гонорар.

Вопрос в том, что турнир – коммерческий. Нам важно, чтобы экономика была положительная. Если экономика не сойдется, то вариант с приглашением «Аль-Насра» отметем.