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  • Бартон не пощадил Аморима: «Шарлатан с сальными волосами, мешок с дерьмом»

Бартон не пощадил Аморима: «Шарлатан с сальными волосами, мешок с дерьмом»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон опубликовал серию твитов на фоне потери очков «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона» (2:2).

«Рубен Аморим должен быть уволен за один прикид сегодня. Не говоря о том, насколько плох «МЮ».

Тактика – на уровне любителей. Ноль энергии. Еще один иностранный продавец змеиных масел, как я и говорил.

Португалец с сальными волосами, мешок дерьма. Дэвид Мойес его отымел на «Гудисон Парк».

Я бы вывел «МЮ» в топ-4 в первый же сезон.

На сегодня хватит. Heineken хорошо идет сегодня. Не хочу судов. Аморим – шарлатан. Его система не работает», – писал Бартон с небольшими временными промежутками.

  • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 15-м.
  • При этом в Лиге Европы манчестерцы идут без поражений.
  • Аморим пришел в конце 2024 года, сменив тен Хага.

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Источник: твиттер Джоуи Бартона

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