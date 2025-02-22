Бартон не пощадил Аморима: «Шарлатан с сальными волосами, мешок с дерьмом»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон опубликовал серию твитов на фоне потери очков «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона» (2:2).

«Рубен Аморим должен быть уволен за один прикид сегодня. Не говоря о том, насколько плох «МЮ».

Тактика – на уровне любителей. Ноль энергии. Еще один иностранный продавец змеиных масел, как я и говорил.

Португалец с сальными волосами, мешок дерьма. Дэвид Мойес его отымел на «Гудисон Парк».

Я бы вывел «МЮ» в топ-4 в первый же сезон.

На сегодня хватит. Heineken хорошо идет сегодня. Не хочу судов. Аморим – шарлатан. Его система не работает», – писал Бартон с небольшими временными промежутками.