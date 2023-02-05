«Барселона» и «Севилья» сыграют в матче 20-го тура Примеры.

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Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

«Барса» лидирует в чемпионате с 50 очками, «Севилья» занимает 13-е место (21 очко).

Игра состоится в воскресенье, 5 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Начало – в 23:00 мск.

«Барса» – явный фаворит матча по версии букмекеров, они предлагают поставить на победу каталонцев за 1,34. На ничью коэффициент 5,65. На выигрыш гостей – 11,0.

Прогноз на матч Барселона – Севилья