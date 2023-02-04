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    Где смотреть матч «Барселона» – «Севилья»: 20 тур Примера, 5 февраля 2023

    «Барселона» и «Севилья» сыграют в матче 20-го тура Примеры.

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    Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

    «Барса» лидирует в чемпионате с 50 очками, «Севилья» занимает 13-е место (21 очко).

    • Игра состоится в воскресенье, 5 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
    • Начало – в 23:00 мск.

    «Барса» – явный фаворит матча по версии букмекеров, они предлагают поставить на победу каталонцев за 1,34. На ничью коэффициент 5,65. На выигрыш гостей – 11,0.

    Прогноз на матч Барселона – Севилья

    Источник: «Бомбардир»

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