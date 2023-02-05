«Барселона» и «Севилья» встретятся в матче 20-го тура Примеры. Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Барселона: Марк-Андре тер Стеген – Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Алекс Бальде, Жюль Кунде – Педри, Серхио Бускетс, Фрэнки де Йонг – Рафинья Диас, Роберт Левандовски, Гави.
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Севилья: Яссин Буну – Карим Рекик, Лоик Баде, Хесус Навас Маркос Акунья – Фернандо, Оливер Торрес, Иван Ракитич – Юссеф Эн-Несири, Лукас Окампос, Сусо.
Судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 56 (5,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 4
- Фолы в среднем за матч: 28
Пять последних очных матчей: четыре победы «Барселоны», одна ничья.
В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – «Барса» выиграла на выезде со счетом 3:0.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «Барселоны» с форой (-1)