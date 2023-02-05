«Барселона» и «Севилья» встретятся в матче 20-го тура Примеры. Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 56 (5,1 в среднем за матч)

Красные карточки: 4

Фолы в среднем за матч: 28

Пять последних очных матчей: четыре победы «Барселоны», одна ничья.

В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – «Барса» выиграла на выезде со счетом 3:0.

Коэффициенты:

Прогноз на матч: победа «Барселоны» с форой (-1)

Где смотреть матч Барселона – Севилья