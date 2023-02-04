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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Барселона» – «Севилья»: 20 тур Примера, 5 февраля 2023

    «Барселона» и «Севилья» встретятся в матче 20-го тура Примеры. Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    • Барселона: Марк-Андре тер Стеген – Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Алекс Бальде, Жюль Кунде – Педри, Серхио Бускетс, Фрэнки де Йонг – Рафинья Диас, Роберт Левандовски, Гави.

    • Севилья: Яссин Буну – Карим Рекик, Лоик Баде, Хесус Навас Маркос Акунья – Фернандо, Оливер Торрес, Иван Ракитич – Юссеф Эн-Несири, Лукас Окампос, Сусо.

    Судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 56 (5,1 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 4
    • Фолы в среднем за матч: 28

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Барселоны», одна ничья.

    В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – «Барса» выиграла на выезде со счетом 3:0.

    Коэффициенты:

    • Победа «Барсы» – 1.34
    • Ничья – 5.65
    • Победа «Севильи» – 11.00

    Прогноз на матч: победа «Барселоны» с форой (-1)

    Где смотреть матч Барселона – Севилья

    Источник: «Бомбардир»

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