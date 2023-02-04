«Локо» может получить более 5 миллионов евро». Агент Раконьяца – об аренде в «Црвену Звезду» с правом выкупа

Игор Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, раскрыл подробности перехода своего клиента в «Црвену Звезду».
– Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа.
– Получит ли «Локомотив» какие-то деньги за аренду?
– До 30 июня бесплатная аренда. «Локомотив» может получить более 5 миллионов евро – речь о трансферной стоимости и проценте от последующей продажи.
- «Локо» прошлым летом купил Раконьяца за 2,5 миллиона евро.
- В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»