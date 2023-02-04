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    «Локо» может получить более 5 миллионов евро». Агент Раконьяца – об аренде в «Црвену Звезду» с правом выкупа

    Игор Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, раскрыл подробности перехода своего клиента в «Црвену Звезду».

    – Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа.

    – Получит ли «Локомотив» какие-то деньги за аренду?

    – До 30 июня бесплатная аренда. «Локомотив» может получить более 5 миллионов евро – речь о трансферной стоимости и проценте от последующей продажи.

    • «Локо» прошлым летом купил Раконьяца за 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12991

      Алексей З 1 час назад

      Купили за 2,5 отдали с радостью в аренду и могут выручить 5 , это как ?
      Хватит уже Х пороть.
      Этот персонаж и 1,5 не стоит. Надо ЦЗ ещё доплачивать за то что взяли.

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