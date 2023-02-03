«Локомотив» отдал Раконьяца в аренду «Црвене Звезде»

Форвард «Локомотива» Марко Раконьяц отправился в аренду в «Црвену Звезду».

«Аренда с опцией выкупа рассчитана до 30 июня 2023 года. Большую часть заработной платы игрока возьмeт на себя сербский клуб.

Желаем нашему футболисту успешного выступления в новой команде и завершить сезон без травм», – написал «Локомотив».

«Локо» прошлым летом купил Раконьяца за 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.

Игрок стоит 1,2 миллиона евро.

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