Роналду забивает 22-й календарный год подряд

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил «Аль-Фатеху» (2:2) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Он реализовал пенальти на 90+3-й минуте, чем принес своей команде ничью.

Для португальца это первый гол за «Аль-Наср» и в 2023-м календарном году.

Роналду забивает 22-й год подряд, начиная с 2002-го. Всего в активе форварда 702 мяча в клубной карьере:

450 – за «Реал»

145 – за «Манчестер Юнайтед»

101 – за «Ювентус»

5 – за «Спортинг»

1 – за «Аль-Наср»

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