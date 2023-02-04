Роналду забивает 22-й календарный год подряд

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил «Аль-Фатеху» (2:2) в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Он реализовал пенальти на 90+3-й минуте, чем принес своей команде ничью.
Для португальца это первый гол за «Аль-Наср» и в 2023-м календарном году.
Роналду забивает 22-й год подряд, начиная с 2002-го. Всего в активе форварда 702 мяча в клубной карьере:
- 450 – за «Реал»
- 145 – за «Манчестер Юнайтед»
- 101 – за «Ювентус»
- 5 – за «Спортинг»
- 1 – за «Аль-Наср»
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Источник: ESPN