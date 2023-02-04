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    Роналду забивает 22-й календарный год подряд

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил «Аль-Фатеху» (2:2) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

    Он реализовал пенальти на 90+3-й минуте, чем принес своей команде ничью.

    Для португальца это первый гол за «Аль-Наср» и в 2023-м календарном году.

    Роналду забивает 22-й год подряд, начиная с 2002-го. Всего в активе форварда 702 мяча в клубной карьере:

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    Источник: ESPN

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