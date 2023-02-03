Назван лучший тренер АПЛ в январе

Микель Артета признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам января.

Испанец получил эту награду во второй раз подряд и в третий раз за сезон.

В прошлом месяце «Арсенал» под руководством 40-летнего специалиста победил «Тоттенхэм» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2), а также сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0).

Артета в голосовании опередил Унаи Эмери («Астон Вилла»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томаса Франка («Брентфорд») и Стива Купера («Ноттингем Форест»).

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