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    Артета прокомментировал победу над «ПСЖ»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0).

    «Я очень, очень доволен игрой. Мы играли с соперником, который ярко проявляет свою индивидуальность, которому очень трудно противостоять, когда у тебя нет мяча.

    В первом тайме мы явно доминировали и создали много моментов, но во втором тайме все изменилось. Нам пришлось помучаться сильнее, чем хотелось бы. В Лиге чемпионов требования выше, но я думаю, что мы хорошо справились с этим испытанием.

    Хаверц был невероятен. У него хороший футбольный интеллект, он понимает пространство, умеет действовать своевременно, он связующее звено. Его трудовая этика невероятна, и сейчас он представляет реальную угрозу на поле. На данный момент он один из наших главных игроков», – сказал Артета.

    • Голы у «Арсенала» забили Кай Хаверц и Букайо Сака.
    • Лондонцы занимают 8-е место в таблице общего этапа с 4 очками.

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    Источник: BBC

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    02.10.2024 10:20
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