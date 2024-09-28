Гвардиола посоветовал Артете яснее выражать мысли

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал высказывание Микеля Артеты об информации, которая есть у тренера «Арсенала» о «горожанах».
После матча 5-го тура АПЛ между командами на «Этихаде» (2:2) Артете сообщили, что игроки «Сити» жаловались на использование лондонцами «темных искусств». На что он ответил: «Я был там четыре года. У меня есть вся информация, поверьте», намекая, что «горожане» применяли такую же тактику.
«Он так и сказал? В следующий раз он должен выражаться яснее о том, что это значит.
Он сказал, что был здесь четыре года и точно знает о том, что здесь происходило. Но это может относиться и к делу о 115 обвинениях – может, он это имел в виду? Может, он располагает информацией на сей счет. Надеюсь, ему задали соответствующий вопрос.
Я знаю, что здесь происходило. Вместо того чтобы темнить, ему стоило выражаться яснее», – сказал Гвардиола.
- Артета работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 по 2019 год.
- В феврале 2023 года АПЛ обвинила «горожан» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Вердикт по этому делу ожидается не ранее весны следующего года.