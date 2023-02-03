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    «Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба. Он не провел ни одного матча после летнего возвращения в клуб

    Будущее полузащитника Поля Погба в «Ювентусе» находится под вопросом.

    В туринском клубе задумались о расторжении контракта с 29-летним футболистом.

    Также француза могут продать в более слабую лигу по окончании сезона, например, в МЛС.

    Болельщики «Ювентуса» разочарованы в Погба. По их мнению, хавбек больше увлечен социальными сетями, чем возвращением на поле.

    • Игрок не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травм.
    • Прошлым летом он вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
    • Контракт Погба с итальянским клубом действует до 2026 года.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1871

      jek718875 36 минут назад

      Не продать его, а сдать в утиль на помойку

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