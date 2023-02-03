«Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба. Он не провел ни одного матча после летнего возвращения в клуб

Будущее полузащитника Поля Погба в «Ювентусе» находится под вопросом.
В туринском клубе задумались о расторжении контракта с 29-летним футболистом.
Также француза могут продать в более слабую лигу по окончании сезона, например, в МЛС.
Болельщики «Ювентуса» разочарованы в Погба. По их мнению, хавбек больше увлечен социальными сетями, чем возвращением на поле.
- Игрок не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травм.
- Прошлым летом он вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
- Контракт Погба с итальянским клубом действует до 2026 года.
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Источник: Daily Mail