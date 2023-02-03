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    Губерниев похвалил «Зенит» за обращение в CAS из-за дисквалификации игроков

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение «Зенита» подать жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

    «Молодцы. Нужно постоянно заявлять о своей позиции, нужно бороться, использовать максимальное количество институтов. В данном случае и спортивные, и судебные.

    «Зенит» все делает абсолютно правильно. Команда теряет деньги, команда не играет еврокубках, команда — чемпион страны. Футболисты делают все правильно.

    Нужно продолжать бороться так или иначе и восстанавливать себя в спортивных институтах. Это касается не только футбола, но и всего остального», — сказал Губерниев

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12974

      Алексей З 12 минут назад

      Интересно , что должен говорить чел , работающий в Газпром-медиа ?
      Этот малый далеко не дурак и знает что и где "петь".

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