Губерниев похвалил «Зенит» за обращение в CAS из-за дисквалификации игроков

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение «Зенита» подать жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

«Зенит» лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

«Молодцы. Нужно постоянно заявлять о своей позиции, нужно бороться, использовать максимальное количество институтов. В данном случае и спортивные, и судебные.

«Зенит» все делает абсолютно правильно. Команда теряет деньги, команда не играет еврокубках, команда — чемпион страны. Футболисты делают все правильно.

Нужно продолжать бороться так или иначе и восстанавливать себя в спортивных институтах. Это касается не только футбола, но и всего остального», — сказал Губерниев

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