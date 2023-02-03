Губерниев похвалил «Зенит» за обращение в CAS из-за дисквалификации игроков

Интересно , что должен говорить чел , работающий в Газпром-медиа ?
Этот малый далеко не дурак и знает что и где "петь".
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение «Зенита» подать жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».
- «Зенит» лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.
- У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.
«Молодцы. Нужно постоянно заявлять о своей позиции, нужно бороться, использовать максимальное количество институтов. В данном случае и спортивные, и судебные.
«Зенит» все делает абсолютно правильно. Команда теряет деньги, команда не играет еврокубках, команда — чемпион страны. Футболисты делают все правильно.
Нужно продолжать бороться так или иначе и восстанавливать себя в спортивных институтах. Это касается не только футбола, но и всего остального», — сказал Губерниев
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