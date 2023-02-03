«Я понимаю, почему нас считают безумными». Поттер – о тратах «Челси» на трансферы

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал реакцию футбольного сообщества на зимние трансферы клуба

Лондонцы подписали 8 новых футболистов.

Общие траты «Челси» за январь – 329,5 миллиона евро.

«Я могу понять, почему люди считают нас безумными… Думаю, то, что мы попытались сделать, можно назвать творчеством. Мы постарались сделать инвестиции в наше настоящее и будущее…

Это трансферное окно было захватывающим для нас», – цитирует Поттера BT Sport.

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