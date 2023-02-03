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    «Я понимаю, почему нас считают безумными». Поттер – о тратах «Челси» на трансферы

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал реакцию футбольного сообщества на зимние трансферы клуба

    «Я могу понять, почему люди считают нас безумными… Думаю, то, что мы попытались сделать, можно назвать творчеством. Мы постарались сделать инвестиции в наше настоящее и будущее…

    Это трансферное окно было захватывающим для нас», – цитирует Поттера BT Sport.

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    Источник: «Чемпионат»

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