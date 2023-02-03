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Орлов назвал самую большую проблему в российском футболе

3 февраля 2023, 11:24
2

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова Бориса Чухлова о воспитанниках «Зенита».

Ранее Чухлов заявил: «Покупают молодежь из Бразилии. Куда идти ребятам из академии? Если не нужны ни игроки, ни тренеры из академии, ну разгоните ее тогда. Все равно никому не попасть в состав «Зенита»".

«Его слова прежде всего критика в адрес тренеров академии «Зенита». Тут я согласен. Они, к сожалению, недорабатывают. Не хватает квалификации. И это вопрос не одного дня и даже не года.

Сейчас этой темой занимается Аршавин. Есть способные ребята, никто не спорит. Но вы сравните с европейскими топ-клубами. Много ли там юных игроков дорастает до основы? Из потока где-то один-два человека. Это мировая тенденция.

Переход во взрослый футбол — серьезная проблема. Причем везде. Вопрос дискуссионный... Нам надо поднимать качество работы тренеров в детско-юношеском футболе. Это самая большая проблема в российском футболе! У нас банально не хватает сильных детских и юношеских специалистов! Их крайне мало.

Ну когда парень переходит в молодежную команду, а у него не поставлен удар... И это после пяти лет в академии! Как же так? Как его обучали? Где школа? Надо проводить кастинги для тренеров, искать талантливых людей, обучать их», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (2)
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шахта Заполярная
1675420278
Самая большая проблема в российском футболе - это руководство газпрема во главе с Миллером. Ради своих амбиций, лишней звездочки, нового какого нибудь рекорда и так далее, главное что бы везде быть выше Спартака, эти люди гробят футбол в России. Вот, как я думаю и есть самая большая проблема. Сейчас набегут бармалейки и ...........
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Азбука
1675430819
Не дают юным дарованиям играть в Зените. Ведь только в Зените можно вырастить футбольных звёзд, а с других команд какой спрос. В итоге футбол в России угробили. Виновник всем известен и это успокаивает.
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