Месси рассказал, какие у него взаимоотношения с Мбаппе после финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, о чем разговаривал с партнером по «ПСЖ» Килианом Мбаппе после финала ЧМ-2022.

Аргентина победила Францию в финал турнира по пенальти.

Месси сделал в этом матче дубль, Мбаппе оформил хет-трик.

Лионеля признали лучшим игроком ЧМ-2022, Килиан стал лучшим бомбардиром.

«Мы говорили с Мбаппе о том, как люди праздновали нашу победу в Аргентине, когда я был в отпуске, и о том, как мы отмечали победу. И ничего больше.

Тяжело ли говорить о финале с тем, кто проиграл? Я даже не поднимал тему финала. Однажды я тоже проиграл финал чемпионата мира и не хотел знать ничего о той игре. Ничего, что имело отношение к чемпионату мира, я обсуждать не хотел.

У меня нет проблем с Килианом, как раз наоборот», – сказал Месси.

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