«Челси» и «Фулхэм» встретятся в матче 21-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Стюарт Эттвелл (Англия)

Матчей в сезоне: 13

Желтые карточки: 46 (3,5 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 19

Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», один раз выиграл «Фулхэм».

В последний раз команды встречались 12 января 2023 года – «Фулхэм» победил со счетом 2:1.

Коэффициенты:

Победа Челси – 1.66

Ничья – 4.14

Победа Фулхэм – 5.80

Прогноз на матч: победа Челси

Где смотреть матч Челси – Фулхэм