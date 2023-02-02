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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Челси» – «Фулхэм»: 22 тур АПЛ, 3 февраля 2023

    «Челси» и «Фулхэм» встретятся в матче 21-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    • Челси: .Кепа Аррисабалага – Бенуа Бадьяшиль, Тиаго Силва, Трево Чалоба – Марк Кукурелла, Матео Ковачич, Льюис Холл, Конор Галлахер – Мэйсон Маунт, Михаил Мудрик – Кай Хаверц.

    • Фулхэм: Бернд Лено – Кенни Тете, Кевин Мбабу, Энтони Робинсон, Тим Рим – Харрисон Рид, Жоау Пальинья – Андреас Перейра, Виллиан, Бобби Рид – Александар Митрович.

    Судья: Стюарт Эттвелл (Англия)

    • Матчей в сезоне: 13
    • Желтые карточки: 46 (3,5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 19

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», один раз выиграл «Фулхэм».

    В последний раз команды встречались 12 января 2023 года – «Фулхэм» победил со счетом 2:1.

    Коэффициенты:

    • Победа Челси – 1.66
    • Ничья – 4.14
    • Победа Фулхэм – 5.80

    Прогноз на матч: победа Челси

    Где смотреть матч Челси – Фулхэм

    Источник: «Бомбардир»

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