«Челси» и «Фулхэм» встретятся в матче 21-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Уверен в победе Челси? Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матч
Ориентировочные составы:
-
Челси: .Кепа Аррисабалага – Бенуа Бадьяшиль, Тиаго Силва, Трево Чалоба – Марк Кукурелла, Матео Ковачич, Льюис Холл, Конор Галлахер – Мэйсон Маунт, Михаил Мудрик – Кай Хаверц.
-
Фулхэм: Бернд Лено – Кенни Тете, Кевин Мбабу, Энтони Робинсон, Тим Рим – Харрисон Рид, Жоау Пальинья – Андреас Перейра, Виллиан, Бобби Рид – Александар Митрович.
Судья: Стюарт Эттвелл (Англия)
- Матчей в сезоне: 13
- Желтые карточки: 46 (3,5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 19
Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», один раз выиграл «Фулхэм».
В последний раз команды встречались 12 января 2023 года – «Фулхэм» победил со счетом 2:1.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа Челси