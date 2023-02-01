Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Где смотреть матч «Челси» – «Фулхэм»: 22 тур АПЛ, 3 февраля 2023

    «Челси» и «Фулхэм» сыграют в матче 21-го тура АПЛ.

    Уверен в победе Челси? Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матч

    Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

    «Челси» занимает десятое место в чемпионате (29 очков), «Фулхэм» идет седьмым (31 очко).

    • Игра состоится в пятницу, 3 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 23:00 мск.

    «Челси» считается фаворитом матча по версии букмекеров, на их победу можно поставить за коэффициент 1,65. На ничью – за 3,90. На выигрыш «Фулхэма» предлагают коэффициент 5,80.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11