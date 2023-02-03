«Челси» и «Фулхэм» сыграют в матче 22-го тура АПЛ.
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Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
«Челси» занимает десятое место в чемпионате (29 очков), «Фулхэм» идет седьмым (31 очко).
- Игра состоится в пятницу, 3 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
- Начало – в 23:00 мск.
«Челси» считается фаворитом матча по версии букмекеров, на их победу можно поставить за коэффициент 1,65. На ничью – за 3,90. На выигрыш «Фулхэма» предлагают коэффициент 5,80.
Источник: «Бомбардир»