«Челси» объявил о рекордном трансфере Энцо. Контракт – до 2031 года

«Челси» подтвердил трансфер полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.
Контракт с футболистом рассчитан до лета 2031 года.
Ранее «Бенфика» сообщила, что «Челси» заплатит за Энцо 121 миллион евро несколькими траншами. Это самый дорогой трансфер в истории клуба и АПЛ.
- Фернандес – победитель ЧМ-2022 и лучший молодой игрок турнира.
- Он выступал за «Бенфику» с июля 2022 года: 29 матчей, 4 гола и 7 ассистов.
- Его рыночная цена – 55 млн евро.
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Источник: сайт «Челси»