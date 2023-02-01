«Челси» объявил о рекордном трансфере Энцо. Контракт – до 2031 года

«Челси» подтвердил трансфер полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Контракт с футболистом рассчитан до лета 2031 года.

Ранее «Бенфика» сообщила, что «Челси» заплатит за Энцо 121 миллион евро несколькими траншами. Это самый дорогой трансфер в истории клуба и АПЛ.

Фернандес – победитель ЧМ-2022 и лучший молодой игрок турнира.

Он выступал за «Бенфику» с июля 2022 года: 29 матчей, 4 гола и 7 ассистов.

Его рыночная цена – 55 млн евро.

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