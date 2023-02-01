Жоржиньо перешел в «Арсенал», Тедеско возглавит сборную Бельгии, Малком не перешел в «ПСЖ» и другие новости

36-летний Халк сбросил почти 6 килограмм за один матч в Бразилии.

Жоржиньо перешел из «Челси» в «Арсенал».

FA открыла расследование в отношении Мудрика из-за исполнения песни, в которой слово «нигер» звучит 16 раз.

Украина получит 2,6 миллиарда от продажи «Челси» Абрамовичем только при одном условии.

Федун эмоционально отреагировал на новость о назначении Тедеско тренером сборной Бельгии.

Агент Малкома объяснил, почему бразилец не перешел в «ПСЖ».

Жена Дани Алвеса решила подать на развод на фоне обвинений мужа в изнасиловании.

Азмун может вернуться в «Зенит», но при одном условии.

Роналду засунули в рот еду, пока он спал.

«На этом все закончилось». Слуцкий назвал причину срыва перехода Дзюбы в «Торпедо».