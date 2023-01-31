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    Украина получит 2,6 миллиарда от продажи «Челси» Абрамовичем только при одном условии

    Великобритания направит большую часть денег от продажи «Челси» Романом Абрамовичем на помощь Украине.

    Однако, по информации The Telegraph и других британских СМИ, предназначенные на эти цели 2,6 миллиарда евро будут разблокированы только при условии одобрения от Европейского союза.

    После этого средства могут быть переведены в еще не названный украинский фонд в течение нескольких недель.

    • Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.
    • Он был вынужден продать клуб из-за санкций.
    • Новым владельцем «Челси» стал американец Тодд Боли и его партнеры.
    • Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов.

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    Источник: «Бомбардир»

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