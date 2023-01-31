Федун эмоционально отреагировал на новость о назначении Тедеско тренером сборной Бельгии

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что бывший тренер московского клуба Доменико Тедеско возглавит сборную Бельгии.
«Могу его только поздравить! Пожелал бы Тедди, как мы его называем, всяческих успехов. Он очень хороший тренер и прекрасный человек. Будем теперь за него переживать и поддерживать. Сборная Бельгии — это круто!» — сказал Федун.
- Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
- До этого он работал в «Спартаке».
- Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.
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Источник: «Спорт-Экспресс»