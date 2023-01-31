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    Федун эмоционально отреагировал на новость о назначении Тедеско тренером сборной Бельгии

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что бывший тренер московского клуба Доменико Тедеско возглавит сборную Бельгии.

    «Могу его только поздравить! Пожелал бы Тедди, как мы его называем, всяческих успехов. Он очень хороший тренер и прекрасный человек. Будем теперь за него переживать и поддерживать. Сборная Бельгии — это круто!» — сказал Федун.

    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24075

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Ничего крутого пока нет - посмотрим на табло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      VVM1964 38 минут назад

      +++!!!

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