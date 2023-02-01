36-летний Халк сбросил почти 6 килограмм за один матч в Бразилии

Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк сбросил почти шесть килограмм веса за один матч.

«Халк до матча: 97,6 кг

Халк после матча: 91,9 кг

Много ли он бегал сегодня? Этот человек – настоящая машина на поле», – написала пресс-служба клуба в твиттере, приложив видео со взвешиванием экс-игрока «Зенита» до и после матча.

«Атлетико Минейро победил «Томбенсе» со счетом 2:1. Халк забил победный мяч.

Халк с 2012 по 2016 год играл за «Зенит».

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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