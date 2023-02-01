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  • 36-летний Халк сбросил почти 6 килограмм за один матч в Бразилии

36-летний Халк сбросил почти 6 килограмм за один матч в Бразилии

1 февраля 2023, 00:29
12

Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк сбросил почти шесть килограмм веса за один матч.

«Халк до матча: 97,6 кг

Халк после матча: 91,9 кг

Много ли он бегал сегодня? Этот человек – настоящая машина на поле», – написала пресс-служба клуба в твиттере, приложив видео со взвешиванием экс-игрока «Зенита» до и после матча.

  • «Атлетико Минейро победил «Томбенсе» со счетом 2:1. Халк забил победный мяч.
  • Халк с 2012 по 2016 год играл за «Зенит».
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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Источник: твиттер «Атлетико Минейро»
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Зенит Халк
Комментарии (12)
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ArReal
1675201146
Я эту новость читал несколько лет назад))ааххааха Вы что издеваетесь?)
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Ziklop
1675201726
Халкуша пожалуй самый сильный из легов в России, его пушка и выносливость много стоит.
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jek718875
1675221371
На тех весах, за матч можно и 26 кг. сбросить
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R_a_i_n
1675231496
Во песка на трусил!
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Roma56
1675235727
97 кило нирхена себе!
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ItalianFootball
1675236092
Акинфенва задумался)))
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raritet
1675256702
На фоне Халка, которого , на мой взгляд , все уважают за его ответственное отношение к делу, наши Дзюбы, (были такие матчи) даже не вспотели. Как будто играли в шахматы. Пожалуй Халк был одним из лучших легов, что играли в РПЛ. Незабываемые пушечные удары.
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