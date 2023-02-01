36-летний Халк сбросил почти 6 килограмм за один матч в Бразилии

Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк сбросил почти шесть килограмм веса за один матч.
«Халк до матча: 97,6 кг
Халк после матча: 91,9 кг
Много ли он бегал сегодня? Этот человек – настоящая машина на поле», – написала пресс-служба клуба в твиттере, приложив видео со взвешиванием экс-игрока «Зенита» до и после матча.
- «Атлетико Минейро победил «Томбенсе» со счетом 2:1. Халк забил победный мяч.
- Халк с 2012 по 2016 год играл за «Зенит».
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: твиттер «Атлетико Минейро»