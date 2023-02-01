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    36-летний Халк сбросил почти 6 килограмм за один матч в Бразилии

    Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк сбросил почти шесть килограмм веса за один матч.

    «Халк до матча: 97,6 кг

    Халк после матча: 91,9 кг

    Много ли он бегал сегодня? Этот человек – настоящая машина на поле», – написала пресс-служба клуба в твиттере, приложив видео со взвешиванием экс-игрока «Зенита» до и после матча.

    • «Атлетико Минейро победил «Томбенсе» со счетом 2:1. Халк забил победный мяч.
    • Халк с 2012 по 2016 год играл за «Зенит».
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер «Атлетико Минейро»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      skoookdd4 8 минут назад

      Весело, тут у вас). Сейчас нужно быть очень внимательными и не вестись на всякие разводы в телеге по спортпрогнозам. Найдите в яндексе сервис по фразе: прогноз СОТКА. 10 лет ему! На первом месте выходит.

      0
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      Рейтинг: +3463

      Ziklop 1 час назад

      Халкуша пожалуй самый сильный из легов в России, его пушка и выносливость много стоит.

      0
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      Рейтинг: +5740

      AtticusFinch 1 час назад

      Я эту новость читал несколько лет назад))ааххааха Вы что издеваетесь?)

      0
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      Рейтинг: +3463

      Ziklop > AtticusFinch 1 час назад

      год назад была игра с Фламенго , а эта с «Томбенсе» . по цифрам практически одинаково. матч проходил при температуре выше 30 градусов

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      Рейтинг: +5740

      AtticusFinch > Ziklop 1 час назад

      Понял))но все равно смешно получилось))

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