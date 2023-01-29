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    Два клуба АПЛ заинтересованы в летнем трансфере Лукаку

    Клубы АПЛ уже присматриваются к форварду Ромелу Лукаку. Он принадлежит «Челси», а сейчас в аренде в «Интере».

    Как пишет Transfer News Central со ссылкой на итальянское издание Calciomercato, подписать Лукаку летом могут «Тоттенхэм» или «Ньюкасл».

    • 29-летний Лукаку стоит 55 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А у Лукаку 8 матчей, гол, ассист.
    • Контракт Лукаку с «Челси» действует до 2026 года.

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    Источник: твиттер Transfer News Central

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