Два клуба АПЛ заинтересованы в летнем трансфере Лукаку

Клубы АПЛ уже присматриваются к форварду Ромелу Лукаку. Он принадлежит «Челси», а сейчас в аренде в «Интере».

Как пишет Transfer News Central со ссылкой на итальянское издание Calciomercato, подписать Лукаку летом могут «Тоттенхэм» или «Ньюкасл».

29-летний Лукаку стоит 55 миллионов евро.

В сезоне Серии А у Лукаку 8 матчей, гол, ассист.

Контракт Лукаку с «Челси» действует до 2026 года.

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