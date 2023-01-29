Стало известно, почему Зидан не вернется в «Реал»

Возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «Реала» сейчас исключено.

Как пишет телеграм-канал «Спорт-Экспресса» со ссылкой на французское издание RMC Sport, причина в плохих отношениях с президентом «Реала» Флорентино Пересом. При этом француз готов вновь работать с мадридцами.

Зидан без работы с 2021 года, когда покинул «Реал».

Тренер планирует летом вернуться к работе.

Зидан 3 раза подряд брал с «Реалом» Лигу чемпионов.

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