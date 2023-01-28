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    Журналист Морган назвал трех лучших игроков мира. В списке нет Месси, но есть украинец

    Английский журналист Пирс Морган, известный своим интервью с Криштиану Роналду, назвал тройку сильнейших футболистов мира прямо сейчас. Все они представляют «Арсенал».

    «Мартин Эдегор, Букайо Сака и Александр Зинченко», – написал Морган, болельщик «Арсенала».

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    28.01.2023 23:13
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