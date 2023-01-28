Журналист Морган назвал трех лучших игроков мира. В списке нет Месси, но есть украинец

Английский журналист Пирс Морган, известный своим интервью с Криштиану Роналду, назвал тройку сильнейших футболистов мира прямо сейчас. Все они представляют «Арсенал».
«Мартин Эдегор, Букайо Сака и Александр Зинченко», – написал Морган, болельщик «Арсенала».
- «Арсенал» лидирует в АПЛ.
- Накануне лондонцы вылетели из Кубка Англии, уступив «Манчестер Сити» (0:1).
- Действующий обладатель «Золотого мяча» – Карим Бензема из «Реала».
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Источник: твиттер Пирса Моргана