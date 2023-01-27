Кавазашвили: «Игрок из России никогда не получит «Золотой мяч»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили скептически высказался о современных российских футболистах.
«Я люблю наших футболистов, но надо смотреть параде в глаза. У нас в Европе толком никто заиграть не может, какой тут «Золотой мяч»? Российский футболист никогда в жизни не выиграет «Золотой мяч». Лев Яшин останется единственным и неповторимым.
А сейчас такая ситуация в мире, что даже если завтра Селихов превратится в Яшина, то «Золотой мяч» ему все равно не дадут, потому что он русский.
Отстранение от еврокубков тоже сыграет свою роль на развитии молодых игроков. Лет на десять назад откатимся — потом попробуй догони. Поэтому не о громких наградах надо сейчас говорить, а о том, как нам не потерять молодое поколение футболистов», — сказал Кавазашвили.
- Яшин получил «Золотой мяч» в 1963 году.
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