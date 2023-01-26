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    Кокорин рассказал, где видит себя в следующем сезоне – в «Арисе» или «Фиорентине»

    Российский нападающий Александр Кокорин порассуждал о своем будущем.

    • Права на футболиста принадлежат «Фиорентине».
    • С лета он выступает за «Арис» на правах аренды.
    • Кокорин забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Кипра.

    – Каковы ваши цели в 31 год? Возможно ли возвращение в Россию?

    – Нет, потому что у меня остался один сезон в Серии А, у меня контракт с «Фиорентиной» до 2024 года, поэтому, если я не продолжу здесь, в «Арисе», мне придется вернуться в Италию.

    На данный момент я нахожусь в аренде, все идет хорошо, а дальше посмотрим.

    – У вас есть желание закрепиться на Кипре или вы предпочитаете, несмотря ни на что, вернуться в Серию А?

    – Конечно, я хочу вернуться в Серию А, но если я вернусь, то только играть. Если я не буду играть, очевидно, что придется решать.

    Как я уже сказал, на данный момент я не могу планировать, потому что у меня остался один год контракта в Италии.

    Что касается того, что будет дальше, я не знаю, что будет.

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    Источник: Foot Mercato

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