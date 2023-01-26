«Барселона» готова заплатить 40 миллионов за «нового Холанда»

«Барселона» хочет усилиться нападающим «Аталанты» Расмусом Хойлундом.

Каталонский клуб присматривает нового форварда на замену Роберту Левандовскому, которому в августе исполнится 35 лет.

Хойлунда называют «новым Эрлингом Холандом». «Барса» готова предложить за него 40 миллионов евро.

Норвежец перешел в «Аталанту» прошлым летом за 17 миллионов евро.

Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

У форварда была сухая серия с сентября по январь, зато в начале нового года он отличился в 4 играх подряд.

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