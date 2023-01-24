«Лацио» и «Милан» встретятся в матче 19-го тура Серии А. Игра пройдет в среду, 24 января. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Марко Ди Белло (Италия)

Матчей: 22 (сезоны-21/22 и 22/23)

Желтые карточки: 99 (4,5 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 28

Пять последних очных матчей: четыре победы «Милана», один раз выиграл «Лацио».

В последний раз команды встречались 24 апреля 2022 года – миланцы победили со счетом 2:1. На гол Иммобиле команда Пиоли ответили мячами Жиру и Тонали.

Коэффициенты:

Победа Лацио – 2.94

Ничья – 3.42

Победа Милана – 2.70

Прогноз на матч: фора Милана (0)

Где смотреть матч Лацио – Милан

Во сколько смотреть матч Лацио – Милан