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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Лацио» – «Милан»: 19 тур Серия А, 24 января 2023

    «Лацио» и «Милан» встретятся в матче 19-го тура Серии А. Игра пройдет в среду, 24 января. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Марко Ди Белло (Италия)

    • Матчей: 22 (сезоны-21/22 и 22/23)
    • Желтые карточки: 99 (4,5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 28

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Милана», один раз выиграл «Лацио».

    В последний раз команды встречались 24 апреля 2022 года – миланцы победили со счетом 2:1. На гол Иммобиле команда Пиоли ответили мячами Жиру и Тонали.

    Коэффициенты:

    • Победа Лацио – 2.94
    • Ничья – 3.42
    • Победа Милана – 2.70

    Прогноз на матч: фора Милана (0)

    Где смотреть матч Лацио – Милан

    Во сколько смотреть матч Лацио – Милан

    Источник: «Бомбардир»

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