«Лацио» и «Милан» встретятся в матче 19-го тура Серии А. Игра пройдет в среду, 24 января. Начало – в 22:45 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Лацио: Иван Проведель – Адам Марушич, Алессио Романьоли, Николо Касале, Эльсеид Хюсай – Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди, Луис Альберто – Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи.
- Милан: Чиприан Тэтэрушану – Давиде Калабрия, Пьер Калулу, Фикайо Томори, Тео Эрнандес – Исмаэль Беннасер, Томмасо Побега, Алексис Салемакерс, Браим Диас, Рафаэль Леау – Оливье Жиру.
Судья: Марко Ди Белло (Италия)
- Матчей: 22 (сезоны-21/22 и 22/23)
- Желтые карточки: 99 (4,5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 28
Пять последних очных матчей: четыре победы «Милана», один раз выиграл «Лацио».
В последний раз команды встречались 24 апреля 2022 года – миланцы победили со счетом 2:1. На гол Иммобиле команда Пиоли ответили мячами Жиру и Тонали.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: фора Милана (0)
Где смотреть матч Лацио – Милан
Источник: «Бомбардир»