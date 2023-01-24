«Лацио» и «Милан» сыграют в матче 19-го тура Серии А.

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Встреча пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», вместимость которого составляет 73 тысячи зрителей.

«Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице (34 очка), «Милан» идет вторым (38 очков).

Игра состоится во вторник, 24 января.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 22:45 мск.

В данном матче нет явного фаворита по мнению букмекера. Коэффициент на победу «Лацио» составляет 2,94. На ничью – 3,42. На выигрыш «Милана» можно поставить за 2,70.

Прогноз на матч Лацио – Милан